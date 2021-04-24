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تعليق ناري لـ عمرو أديب على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

السبت 24/أبريل/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي عمرو أديب، كابتن طيار أشرف أبو اليسر، "صاحب الأزمة مع الفنان محمد رمضان"، مشيرا إلى ان وفاة "أبو اليسر" احدثت ردود فعل عنيفة في المجتمع المصري.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، موجها رسالة إلى محمد رمضان ساخرا، قائلا: "يا محمد إنت لازم يكون ضميرك مستريح، مش لازم تكون مضايق خالص، مش عارف الناس عايزة منك ليه.. إنت حتى كنت بتاخد بالك من الراجل، وبطبطب عليه، ولما عرفت أنه اتقهر وراح المستشفى كنت بتسأل عليه،
وأضاف، "ما أنت راجل وطول عمرك راجل وبتاخد بالك من الناس، ما إنت جدع، وصاحب صاحبك، إنت اخدت دعوات يا بني في الأيام المفترجة دي ربنا يجعلها من نصيبك.. مصر كلها لما شافت الخبر ده رفعت ايديها وقالت يارب محمد رمضان، وبكرة هتشوف".
وتابع، "وإنت أكيد شايف النجاح الضخم ده اللي انت فيه"، مستطردا: "هى الناس بتشتمك ليه حاجة غريبة، بس ربنا مش هيسيبك، عشان الخير اللي عملته مع الطيار والشاب بتاع الإعلان.. ربك كبير وهى قبضة واحدة، وصورة الطيار هتفضل تطاردك"، مضيفا: "إنت النهاردة تريند 1 و2 بس جواهم إيه، خليك فاكر اللي حصل النهاردة، الناس فالبلد مش هبلة، وبتعرف الحقيقة".
واستطرد، "وخد كلامي يا محمد واعملي بيه فيديو.. الله يرحم أبو اليسر، ويرحم حاجات تانية، ويرحم جهدك اللي بعرق جبينك فاكر يا محمد".

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