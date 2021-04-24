التموين تطرح مناقصة عالمية لشراء 30 ألف طن من الزيوت النباتية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم السبت طرح مناقصة عالمية تسعى من خلالها لشراء كميات من الزيوت نباتية.





وأضافت الهيئة أنها تريد 30 ألف طن على الأقل من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوّار الشمس، وآخر موعد لتسلم العروض 28 أبريل، على أن يكون موعد التسليم في الفترة من 26 يونيو إلى العاشر من يوليو.

وقالت الهيئة إن على التجار تقديم عروض الأسعار على أساس السداد بخطابات اعتماد تضمن الدفع في غضون 180 يوما وعند الاطلاع، وإنها ستفاضل بين العرضين.

وقال تجار إن الهيئة أعلنت أيضا مناقصة للزيوت النباتية المحلية يوم الخميس لتوريد ما لا يقل عن 3000 طن من زيت الصويا و1000 طن من زيت دوّار الشمس للتسليم في الفترة من 26 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.