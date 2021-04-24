Advertisements

التموين تطرح مناقصة عالمية لشراء 30 ألف طن من الزيوت النباتية

السبت 24/أبريل/2021 - 10:30 م
زيوت نباتية
زيوت نباتية
وكالات
Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم السبت طرح مناقصة  عالمية تسعى من خلالها لشراء كميات من  الزيوت نباتية.


وأضافت الهيئة أنها تريد 30 ألف طن على الأقل من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوّار الشمس، وآخر موعد لتسلم العروض 28 أبريل،  على أن يكون موعد التسليم في الفترة من 26 يونيو إلى العاشر من يوليو.

وقالت الهيئة إن على التجار تقديم عروض الأسعار على أساس السداد بخطابات اعتماد تضمن الدفع في غضون 180 يوما وعند الاطلاع، وإنها ستفاضل بين العرضين.

وقال تجار إن الهيئة أعلنت أيضا مناقصة للزيوت النباتية المحلية يوم الخميس لتوريد ما لا يقل عن 3000 طن من زيت الصويا و1000 طن من زيت دوّار الشمس للتسليم في الفترة من 26 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة السلع التموينية مناقصة لزيوت نباتية زيوت نباتية

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"السلع التموينية" تطرح مناقصة لشراء 40 ألف طن من زيت طعام

"السلع التموينية" تشتري 32.55 ألف طن من زيت الصويا

السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء كمية من الزيوت النبايتة

"السلع التموينية" تطرح مناقصة جديدة لشراء 45 ألف طن من الزيت

"السلع التموينية" تطرح مناقصة جديدة لشراء 40 ألف طن من الزيت

"السلع التموينية" تطرح مناقصة لشراء 40 ألف طن من زيت الطعام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

09:43 م

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

11:03 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر