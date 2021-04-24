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عناصر الإخوان ينتظرون زكريا يونس أمام منزله لاغتياله..انتهاء الحلقة الـ12 من "الاختيار2"

السبت 24/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعرض المقدم زكريا يونس لأزمة كبيرة وذلك بسبب انتظار عناصر الإخوان له أمام منزله لإغتياله.

و علم اللواء رفعت ذلك، أخبره بعدم النزول من المنزل، إلا أنه أيقظ بناته ليتصور معهم، وأخذ سلاحه وقرر النزول.

وتم الحكم على محمد عويس بالإعدام، وعرض المسلسل صورة حقيقية له.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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