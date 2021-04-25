وكيل "طاقة النواب": الإصلاح المالي والاقتصادي بوابة مصر للصمود أمام الأزمات

أشاد النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة.





وأوضح "الجبلاوي" خلال تصريحات له، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من الوصول إلى معدلات نمو مرتفع وخفض معدلات الفقر والتضخم والبطالة بشكل عملي، مشددا على وجود تنسيق وتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.





وقال وكيل لجنة الطاقة، إن مصر لو كانت تأخرت عام واحد فقط، عن تحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي خاضها الوطن بكل جرأة، لما كان ممكنًا التصدي لثلاث موجات من كورونا بمثل هذه الفعالية الموجودة الآن.



