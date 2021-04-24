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أبرزهم فتحي عبد الوهاب.. ممثلين جسدوا دور المذيع باحترافية

السبت 24/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تألق نجوم رمضان دراما 2021، فى تجسيد شخصية المذيع، واستطاعوا لفت انتباه الجمهور بأدائهم وقدرتهم على تجسيد الشخصية بشكلها الصحيح.



- فتحي عبد الوهاب

ظهر النجم فتحي عبد الوهاب بدور إعلامي يدعى "طارق كساب"، فى مسلسل "القاهرة كابول".


والمسلسل من تأليف طارق لطفي، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال، وإسراء رخا، وكريم قاسم سرور، وشيرين، ويناس كامل، وحسني شتا، ومحمد عز، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.



رانيا محمود ياسين

كما جسدت الفنانة رانيا محمود ياسين ضمن أحداث مسلسل "الطاووس" دور ليلى نصار وهي مقدمة لبرنامج توك شو "الليلة مع ليلى".

والمسلسل بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد وغيرهم.



- إيهاب فهمي


بينما تألق الفنان إيهاب فهمي فى دور المذيع، فى مسلسل "ولاد ناس"، حيث جسد دور شوقي رؤوف الذي يعمل في إحدى القنوات الفضائية.


والمسلسل بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

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