مصطفى أبو سريع لـ"الفجر الفني": سعيد وقوفي أمام أحمد مكي في "الاختيار2".. والجمهور تفاعل مع دوري في "لحم غزال" (حوار)





في البداية حدثني عن خوضك السباق الرمضاني من خلال مسلسلي "الاختيار2"، "لحم غزال"؟



من الذي رشحك للدور في مسلسل "الاختيار2"؟



حدثني عن تفاعل الجمهور مع دورك في "الاختيار2"؟



حدثني عن تعاونك مع النجم أحمد مكي في "الاختيار2"؟



ما أكثر مشهد أحببته من خلال دورك في "الاختيار2"؟



حدثني عن مشاركتك في مسلسل "لحم غزال"؟



ما تعليقات الجمهور على سخصية "سوستة" في "لحم غزال"؟











فنان شاب خلق لنفسه مساحة كبيرة في عالم الكوميديا وأبهر الجمهور بدور الشاب الذي استقطبه عناصر الإخوان في "الاختيار2"، رغم عدم اقتناعه بما يؤمنون به، فيما أحدث قتله من قبل عناصر الإخوان تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالته، كما جسد دور مختلف تماما في مسلسل "لحم غزال"، وهو الفنان مصطفى أبو سريع.حاور "الفجر الفني" الفنان مصطفى أبو سريع، والذي تحدث عن تفاصيل دوره في "الاختيار2"، "لحم غزال" وعن تفاعل الجمهور عقب قتله في من أحد عناصر الإخوان وإليكم نص الحوار:كرم من ربنا أن أشارك في مسلسل "الاختيار2"،كما أن مسلسل "لحم غزال" كان مشاركة مهمة جدا لأنه مع النجمة غادة عبد الرازق والتي تتمتع بموهبة كبيرة.مخرج العمل بيتر ميمي والذي تجمعني به علاقة طيبة، حيث شاركت معه في فيلم "الهرم الرابع" والجزء الأول من "الأب الروحي" واللذان حققا نجاحًا كبيرًا، وعندما حدثني عن "الاختيار2" لأشارك كضيف شرف كان شرف لي.الجمهور صدق شخصية "طارق" في "الاختيار2" وكان رد فعل الجمهور كبير، وتفاجئت بتعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.هذا التعاون ليس الأول لي مع النجم أحمد مكي حيث شاركت معه في الجزء الثاني من "الكبير أوي"، كما أنه نجم موهوب وكبير وقدمني للجمهور بشكل ممتاز، كما أن دوري في "الاختيار2" كان يسرد قصة صداقة بين يوسف وطارق واللذان كانا أصدقاء منذ دراستهم.مشهد ما قبل قتلي بثواني قليلة والجملة التي آثارت إعجاب الجمهور وهي: "الخناقة ديه مش خناقتنا أنا ممكن أموت علشان مصر بس لما يبقا في عدو، لكن احنا بنقتل في بعض احنا بنحارب بعض".مسلسل "لحم غزال" مختلف وأشعر أني مع عائلتي، والفنانة غادة عبد الرازق كنت حريص أن أشارك معها في عمل فني، كما أن المخرج محمد أسامة من المخرجين العظماء شخص محترم جدا، كما أن الأستاذ عمرو عبد الجليل مقرب إلى قلبي.تفاعل الجمهور بشكل كبير مع دور "سوستة" في "لحم غزال" والذي يحاول إخراج كل ما بداخله من خلال الغناء، حيث يصارع من أجل تحقيق ذاته، كما تفاعل أيضا الجمهور مع غنائي في فرح "سيد" وهو خالد كمال، كما تفاعل الجمهور مع أغنية "اذهبي اذهبي".واختتم مصطفى أبو سريع حديثه مع "الفجر الفني"، معبرًا عن سعادته لوقوفه أمام النجم أحمد مكي مرة أخرى في "الاختيار2"، كما عبر عن سعادته لمشاركته في "لحم غزال" مع النجمة غادة عبد الرازق