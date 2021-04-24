Advertisements

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة

السبت 24/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون أي تعديل.

وتشدد إدارة القلعة البيضاء على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي المحدد لها ١٠ مايو المقبل.

ويأتي إلتزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ يوم

عاجل - وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد إنبي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"صلاح والشحات" على رأس قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

استبعاد "حمودي وعاشور" و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019

الحرب العالمية فى الكرة المصرية

مافيش قمة.. الأهلي صامت.. والزمالك هايص.. واتحاد الكرة لايص

جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

09:43 م

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

11:03 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر