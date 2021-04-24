Advertisements
الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة
السبت 24/أبريل/2021 - 10:56 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون أي تعديل.
وتشدد إدارة القلعة البيضاء على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي المحدد لها ١٠ مايو المقبل.
ويأتي إلتزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements