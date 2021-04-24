الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون أي تعديل.





وتشدد إدارة القلعة البيضاء على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي المحدد لها ١٠ مايو المقبل.





ويأتي إلتزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة.



