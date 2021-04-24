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اتحاد الكرة يحدد شرطا مثيرا للموافقة على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

السبت 24/أبريل/2021 - 11:00 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
ريهام عبد المحسن
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قامت لجنة التطبيع في اتحاد كرة القدم المصري بتحديد شرط تأجيل مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري.

وقمت اللجنة بوضع شرط يتضمن إقامة المباراة بدون الدوليين أثناء فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل.

وإذا تمت الموافقة على هذا الشرط من الناديين فإنه سيتقرر تأجيل المواجهة رسميا.

يذكر أن الأهلي طالب بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك بسبب معاناة لاعبيه من الإجهاد وضغط المباريات مما أدى إلى إصابات عديدة في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

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