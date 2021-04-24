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عاجل.. تعليق الرئيس السيسي على زيارة ولي عهد أبو ظبي

السبت 24/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.

وقال الرئيس السيسي في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز": "سعدت اليوم باستقبال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي".

وأضاف "لقد بحثت مع ولي عهد أبو ظبي العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التي نمضي فيها يدًا بيد في إطار من الأخوة والصداقة والثقة التي تجمع بين مصر والإمارات".

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