اختبار "رابيد تيست" للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار “رابيد تيست” بعد انتهاء تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.





وخضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بالزمالك لاختبار رابيد تيست استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.





ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



