بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

تعثر ريال مدريد بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام ضيفه ريال بيتيس اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.





ورفع ريال بيتيس رصيده بذلك إلى 50 نقطة في المركز السادس مقابل 71 نقطة لريال مدريد في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.





وباتت الفرصة متاحة بذلك أمام أتلتيكو مدريد لتعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة أخرى نحو انتزاع اللقب، وذلك من خلال مباراته المقررة أمام أتلتيك بلباو غداً الأحد، كما يتطلع برشلونة إلى استغلال الفرصة عبر مباراته غداً أمام فياريال.





واستمر إخفاق ريال مدريد في الفوز على ملعبه أمام ريال بيتيس، حيث كان آخر انتصار لريال مدريد بملعبه أمام ريال بيتيس في عام 2017، عندما تغلب عليه 2-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني.





وحافظ ريال مدريد على سجله خالياً من الهزائم بذلك للمباراة الـ17 على التوالي في كل المسابقات، وكان التعادل هو الخامس على التوالي لريال بيتيس في الدوري.



