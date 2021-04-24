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مانشستر سيتي يحسم صفقته الصيفية الأولى

السبت 24/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
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قال مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه توصّل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينينسي البرازيلي.

وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي (17 عاما) في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية الموسم الجاري.  

ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي كما أنه كان هدفا لليفربول بطل إنكلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.  

وأحرز كايكي هدفين في ثماني مباريات خاضها مع فلومينينسي في البطولة المحلية للولاية كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بلايت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.  
         

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