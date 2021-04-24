ماذا حدث في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 24-4-2021؟

سجلت اسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت 24-4-2021 استقرار، حيث كانت قد حققت ارتفاعات طفيفة في بداية التعاملات بقيمة 2 جنيه.





وجاءت اسعار الذهب في مصر مستقرة في التعاملات المسائية اليوم السبت 24-4-2021 كالاتي:





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.

سعر الجنيه الذهب سجل 6238 جنيه.