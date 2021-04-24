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ماذا حدث في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 24-4-2021؟
السبت 24/أبريل/2021 - 11:40 م
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت 24-4-2021 استقرار، حيث كانت قد حققت ارتفاعات طفيفة في بداية التعاملات بقيمة 2 جنيه.
وجاءت اسعار الذهب في مصر مستقرة في التعاملات المسائية اليوم السبت 24-4-2021 كالاتي:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.
سعر الجنيه الذهب سجل 6238 جنيه.
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