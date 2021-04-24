موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة









استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يستعيد توازنه بالفوز أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، بهدفين نظيفين.





موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز









ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والبنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري وتنقل على قناة أون تايم سبورت.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.



