Advertisements

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 24/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يستعيد توازنه بالفوز أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والبنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يحدد شرطا مثيرا للموافقة على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن تأجيل القمة

منذ نصف ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ يوم

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 4 ساعات

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 10 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

09:43 م

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

11:03 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر