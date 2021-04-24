شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"





بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة منها عدم موت زوجة الشيخ رمزي الأولي بعد قتلها على يد زوجها.



وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل"القاهرة كابول":



وصول طارق كساب:



وصول "طارق كساب" إلى مصر بعد عودته من رحلته عند الشيخ رمزي، استعداداً لعرض برنامجه الجديد .



محاولة قتل رمزي:





حاولت زوجة "رمزى" ، الثانية قتله بعد زواجه من "حرة" أرملة أحدي الإرهابين المقتولين.





علاقة الحب:



تتوطد علاقة الحب بين حسن والد منال وبين والدة أحمد، وبدأ يخرجوا مع بعضهما البعض فى أماكن مختلفة.







اعتذار طارق كساب:



اعتذر طارق كساب لـ "راجية"، بعد أن دخلا فى مشادة كلامية إثر تقدمه بطلب الزواج منها، وقبلت هذا الاعتذار وسوف يستكملان مشروع القناة الفضائية.





مفاجأة غير متوقعة:

المفاجأة هى إن زوجة رمزى الأولى والتى قام بقتلها إنتقاماً لقتلها ابنه الاصغر، لم تقتل بل ظلت على قيد الحياة.