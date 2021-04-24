لأول مرة.. الصورة الحقيقية لـ محمد عويس ببدلة الإعدام

عرض مسلسل "الاختيار2"، صورة للخائن محمد عويس، وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء الحلقة الـ12 من مسلسل "الاختيار2".



وشهدت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "الاختيار2" اعتراف أحد عناصر الإخوان على خيانة محمد عويس، وإعطائه معلومات عن العقيد محمد مبروك.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

