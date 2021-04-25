محامي ضحايا مستريحة المنوفية يكشف مفاجأة عن "أم عبده"

قال عبدالحميد فودة، محامي ضحايا "أم عبده" ضحايا مستريحة المنوفية، إنها كانت تقدم لمودعي الأموال لديها فائدة على أموالهم تصل إلى 40%، وكانت منتظمة في الدفع، ولكنها تعثرت في دفع الفوائد، حتى قدم المودعين بلاغات ضدها.





وأضاف "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أنها كانت تخبر المودعين أنها تستثمر الأموال في أدوية بيطرية، وأعلاف، حيث كانت تختار المجالات المناسبة مع البيئة المتواجدة لديها، كاشفا أنها جمعت أكثر من نصف مليار جنيه من الناس.





وتابع المحامي، أنه عرف عن "أم عبده" أنها تنتمي لأحد الكيانات السياسية المرموقة، فضلا على أنها حصلت على لقب الأم المثالية مؤخرا، منوها بأن حساباتها في البنوك صفر، معلقا: "إحنا بندور على الفلوس ومش لاقينها".





تردد حول "ام عبده" أنها تنتمي لإحدى الكيانات السياسية الهامة، كاشفا أنها حصلت على لقب الإم المثالية منذ أشهر، موضحا أنها كانت تقدم لضحاياها فوائد تصل إلى 40%، منوها أنه صدر قرار من النيابة العامة بحبس مستريحة المنوفية احتياطيا.