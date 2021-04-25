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لميس الحديدي عن ارتفاع إصابات كورونا: "فيه ناس عايزة تنتحر" (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:46 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
شيماء حسن
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حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا وسط تراخ كبير من جانب المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان.

وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" السبت: "إصابات كورونا تزيد والغريب أننا وسط كل ما يحصل الناس عايشة حياتها، موائد الإفطار والسحور والشيشة عادت من جديد".

وأضافت: "فيه ناس عايزة تنتحر إحنا ذنبنا إيه، لا توجد دولة واجهت الكورونا حكومة فقط أو مواطنين فقط، ولا ندعو إلى الإغلاق أو العودة إلى تطبيق الحظر الكلي أو الجزئي، ولكن لابد من تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة".

وتابعت: "الـ50% نسبة الإشغال في المقاهي والمطاعم بقت 150%، والشيشة رجعت وبقت موجودة عادي في كل مكان، وهذا سيترتب عليه عودة الضغط على المستشفيات في ظل عزوف المواطنين عن الإقبال عن التطعيم".

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لميس الحديدي بوابة الفجر الفجر

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