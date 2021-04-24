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يوفنتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

السبت 24/أبريل/2021 - 11:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة. 

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن عقد ديمبلي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس تواصل بالفعل مع وكيل أعمال ديمبلي وطلب التعاقد مع النجم الفرنسي لكنه اشترط الحصول عليه بشكل مجاني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في تجديد عقد ديمبلي، حيث طلب من وكيله أعماله عقد جلسة لتجديد عقده حتى 2025 لكن النجم الفرنسي طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الأمر فجر قلق داخل جدران برشلونة الذي يعتقد أن ديمبلي يرغب في كسب الوقت للرحيل مجانًا في صيف 2022.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا استمر ديمبلي في إصراره على عدم التفاوض بشأن التجديد فإن برشلونة سيعرضه للبيع في الصيف المقبل مقابل مبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو.

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