الأهلي يعود لسكة الانتصارات بثلاثية في شباك إنبي

استعاد الأهلي توازنه سريعا بالفوز على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.









وسجل أهداف الأهلي كلا من حسين الشحات، ومحمد شريف، وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبي الوحيد رامي صبري من ركلة جزاء.





الشوط الأول

لم يُمهل الأهلي أصحاب الأرض إلا 30 ثانية فقط حيث تلقى حسين الشحات تمريرة طولية رائعة من زميله رامي ربيعة، وضعته منفردا بمحمود جاد ليسددها داخل الشباك محرزا الهدف الأول للفريق الأحمر.





وبعد الهدف الأول للأهلي تلقى محمد شريف تمريرة طولية أيضا من زميله حسين الشحات ليسدد شريف الكرة داخل الشباك ومعلنا الهدف الثاني لرجال القلعة الحمراء.





بعد الهدفين المباغتين للأهلي بدأ لاعبو إنبي في العودة لأجواء اللقاء حيث تسلم كريم فؤاد الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الدقيقة 7 مرت أمسكها محمد الشناوي وأتبعه إيبوكا بتصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة خطيرة للفريق البترولي.





وسيطر إنبي على مجريات اللقاء بعد استقبال شباكه لهدفين حيث سدد جون إيبوكا تصويبة قوية في الدقيقة 19 مربت بسنتيمترات كبيرة على يسار القائم لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ثم تسديدة أخرى من مصطفى دويدار لكنها مرت بسلام على مرمى الفريق الأحمر.





وحصل الأهلي على ركلة حرة من مكان خطير بجوار منطقة جزاء إنبي نفذها محمد مجدي أفشة على رأس محمود كهربا الذي سددها في يد محمود جاد حارس الفريق البترولي.





وفي الدقيقة 28 تسلم محمد مجدي أفشة الكرة من زميله حسين الشحات وضعته داخل منطقة جزاء إنبي ليسددها قوية لكن محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي تصدى لها ببراعة وأنقذ مرماه من هدف ثالث.





وحصل مصطفى شلبي لاعب إنبي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء بعدما استعمل يده في الحصول على الكرة داخل منطقة الجزاء وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" في الدقيقة 36.









وفي الدقيقة 43 حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى نفذها محمد مجدي أفشة لزميله عمرو السولية الذي سدد صاروخا داخل الشباك معلنا الهدف الثالث للفريق الأحمر وينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح رجال المدرب بيتسو موسيماني.





الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أول تغييراته بإخراج محمد شريف الذي اشتكى من الإصابة في الركبة ويدفع بزميله صلاح محسن بديلا له.





وفي الدقيقة 54 احتسب محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنبي بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار" ليسددها رامي صبري داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للفريق البترولي وتقليص النتيجة.





بعد الهدف الأول لإنبي استمر ضغط فريق إنبي على دفاعات الأهلي حيث مرر علي فوزي كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 62 لكن سعد الدين سمير تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة التي وصلت لكريم فؤاد ويسددها أعلى عارضة محمد الشناوي.





واستمر ضغط فريق إنبي على دفاع الأهلي حيث سدد دانو بيتر كرة داخل منطقة الجزاء أخرجها محمد الشناوي إلى ركلة ركنية ثم تسديدة قوية أخرى من صلاح ريكو في الدقيقة 70 مرت بجوار القائم الأيمن وتضيع فرصة خطيرة للفريق البترولي في اللقاء.





وفي ظل السيطرة لفريق إنبي قرر موسيماني إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة بإخراج عمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام ومحمود كهربا والدفع بالثلاثي ناصر ماهر وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.





ومع حلول الدقيقة 76 وصلت الكرة إلى طاهر محمد طاهر الذي سددها قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر لمضاعفة النتيجة.





وأنقذ محمود جاد حارس مرمى إنبي فريقه من هدف بعدما تصدى لتصويبة قوية من محمد مجدي أفشة في الدقيقة 77 في محاولة خطيره للفريق الأحمر لزيادة الأهداف ليجري موسيماني أخر تغييراته بإشراك وليد سليمان بدلا من محمد مجدي أفشة.





وفي الدقيقة 82 مرر صلاح محسن الكرة بـ"الكعب" لزميله حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الشحات ويتصدى لها محمود جاد ببراعة ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 33 محتلا المركز الثالث، بينما توقف رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع.



