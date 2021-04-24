الهلال السعودي يسقط بالأربعة أمام الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا

أشعل نادي الاستقلال الطاجيكي المنافسة بعد فوزه على الهلال السعودي 4-1 يوم السبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.





وتقدم الهلال عبر هدف بافيتمبي غوميز في الدقيقة 24، قبل أن يرد الاستقلال برباعية عن طريق مانوتشير جليلوف (39 و44) ومانوتشير سافاروف (49 و53).





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً فوز الأهلي الإماراتي على ايه جي ام كي الأوزبكي 3-1 على ستاد الملك فهد الدولي.





وتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكل من شباب الأهلي دبي وايه جي ام كي.





وضغط الهلال من البداية، وسنحت له فرصة في الدقيقة الثامنة عبر تسديدة عبدالله كنو من خارج منطقة الجزاء والتي ذهبت مباشرة في أحضان الحارس رستم يتيموف.





وسنحت فرصة ثانية للفريق السعودي عندما أخطأ الدفاع الطاجيكي في إبعاد الكرة لتصل إلى بافيتمبي غوميز في مواجهة المرمى ولكنه تأخر في التسديد ليتدخل المدافع اوليكسي لارين ويقطع الكرة (14).





ورد الاستقلال عبر ركلة ركنية أحدثت دربكة على باب المرمى قبل أن يتدخل الحارس عبدالله المعيوف ويسيطر على الكرة. ورد الهلال عبر تسديدة أندريه كاريللو التي أبعدها الحارس بصعوبة (23).





ولكن الهلال افتتح التسجيل بعد دقيقة واحدة عندما أرسل محمد البريك تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت على القائم البعيد إلى غوميز ليحولها برأسه في الشباك (24).





وضاعت على الاستقلال فرصة تسجيل هدف التعادل عندما هيأ مانوتشير سافاروف الكرة أمام رستم سويروف الذي سدد محاولة خطيرة مرت بجوار القائم (30).





ولكن الفريق الطاجيكي سجل هدف التعادل في الدقيقة 39 بعدما أرسل أليشير جليلوف تمريرة من الجهة اليسرى وصلت إلى مانوتشير جليلوف في غفلة من مدافعي الهلال ليضع الكرة في الشباك.





ثم خطف الاستقلال الهدف الثاني بواسطة مانوتشير جليلوف أيضاً الذي استلم الكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها قوية لتتهادى في الشباك (44).





وحاول الهلال أن يعود للضغط مع انطلاق الشوط الثاني، ولكن الاستقلال سجل الهدف الثالث عندما انطلق مانوتشير سافاروف في الجناح الأيمن قبل أن يرسل تمريرة عرضية مخادعة باغتت الحارس المعيوف وذهبت لترتطم بالقائم البعيد قبل أن تتهادى في الشباك (49).





ولم يكتف لاعبو الفريق الطاجيكي بهذا الهدف، لينجحوا في تسجيل الهدف الرابع بعدما هيأ سويروف الكرة أمام سافاروف داخل المنطقة ليسدد من اللمسة الأولى في الشباك (53).





بعد ذلك ظهر الضياع على لاعبي الهلال، وتفاقمت معاناة الفريق بعد إصابة البديل سالم الدوسري، حيث كانت أبرز محاولات الفريق عبر تسديدة لوسيانو فيتو من ضربة حرة مباشرة سيطر عليها الحارس يتيموف (75).





وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع ايه جي ام كي، وشباب الأهلي دبي مع الاستقلال.





وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الهلال مع ايه جي ام كي 2-2 والاستقلال مع شباب الأهلي 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0 والاستقلال على ايه جي ام كي 3-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على الاستقلال 3-1 وايه جي ام كي على شباب الأهلي 2-1.





ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.



