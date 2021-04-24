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شاهد.. مسلسل نسل الأغراب | ملخص الحلقة الثانية عشر

السبت 24/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نسل الأغراب" حول موافقة"عساف" أحمد السقا وأخيه "نميري" محمد جمعة على مشاركته لـ"بكري" عماد زيادة في تجارة السلاح ولكن بشرط عدم معرفة أحد من أهل البلد بهذه الشراكة، لاسيما وأنه معروف عن الأغراب عدم مشاركتهم لأحد.


وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من "نسل الأغراب" :


"دهب" تُلمح لـ"عساف" بحبها له

بدأت الأحداث بإخبار "دهب" لـ"عساف"أن "بكري" يُخطط لتغيير مكان "شامية" ثم تطلب منه أن تبقى بجانبه طوال الوقت لكي تخدمه.

بسبب الأفيون"غفران" يلجأ للقتل

معرفة "غفران" بأن أحد التجار عنده فى الجبل حاول الهرب للإبلاغ عن تجارة الأفيون، فيقوم بإلقائه من فوق الجبل.

والد "رغدة" يعترف بسبب كرهه لها

إجبار والد "رغدة "لإبنته على الزواج وعدم استكمال تعليمها، ويكشف عن سبب كرهه لها.

"جليلة" ترفض الإنجاب من "غفران"

طلب "غفران"من زوحته"جليلة الإنجاب منها مرة أخرى لكنها ترفض، فينفعل عليها؛ لإنشغالها طوال الوقت بـ" عساف".

" عساف" يعرف مخبأ"شامية"

مراقبة"مسعد"أحمد فهيم" لسيارة "بكري" ويعرف منهم المكان الجديد الذي وضعوا فيه" شامية"، ويخبر" عساف"به.

 

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