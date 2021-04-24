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الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة

السبت 24/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الآشعة التي أجراها صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق،  أثبتت إصابته بشد خفيف بالعضلة الخلفية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا: صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق أثبتت الآشعة التي أجراها محمد مسعد، إصابته بشد في العضلة الخلفية، وعضلة السمانة، ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيلي للاعب وسط الفريق من أجل العودة في أسرع وقت للمباريات. 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي، في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

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