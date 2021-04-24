بيراميدز يعبر عقبة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن يتفوق علي مضيفة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز بستاد الإسكندرية بهدفين مقابل لا شئ .









أفتتح محمد حمدي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول، وأضاف إريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 60 من زمن المباراة، لزيادة الفارق و العودة من جديد للمربع الذهبي بعد مباراة قوية أمام منافس عنيد لم يستسلم طوال أحداث اللقاء و لكن أنتهي اللقاء قبل أن يستطيع الفريق السكندري تسجيل أهداف على الرغم من كثره الفرص الضائعه، و أهدار ركلة جزاء في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.









ويرفع بيراميدز رصيده إلى 30 نقطة من 18مباراة ليحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يصبح الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد نقطة 28 جمعهم خلال 18 مباراة.



