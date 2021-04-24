Advertisements

ضياء السيد يشيد بالروح العالية لنجوم سيراميكا

السبت 24/أبريل/2021 - 11:26 م
سيراميكا
سيراميكا
محمد زويد
Advertisements
يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن ضياء السيد، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام. 

وأشاد ضياء السيد بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق، وتعاهدهم على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة. 

ومع نهاية التدريب شعر كوامي بونسو لاعب وسط الفريق ببعض الآلام في العضلة الضامة، وعلى الفور تعامل الجهاز الطبي مع الموقف، وقرر إجراء بعض الجلسات للوقوف على حجم الإصابة. 

ويخوض سيراميكا كليوباترا تدريباته غدًا تمام الساعة الثالثة عصرًا على أحد الملاعب بالقاهرة الجديدة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل - حسين الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ يوم

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

اتحاد الكرة يحدد شرطا مثيرا للموافقة على تأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 7 ساعات

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ أقل من ساعة

حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

09:43 م

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

11:03 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر