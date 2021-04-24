ضياء السيد يشيد بالروح العالية لنجوم سيراميكا

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن ضياء السيد، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.





وأشاد ضياء السيد بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق، وتعاهدهم على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.





ومع نهاية التدريب شعر كوامي بونسو لاعب وسط الفريق ببعض الآلام في العضلة الضامة، وعلى الفور تعامل الجهاز الطبي مع الموقف، وقرر إجراء بعض الجلسات للوقوف على حجم الإصابة.





ويخوض سيراميكا كليوباترا تدريباته غدًا تمام الساعة الثالثة عصرًا على أحد الملاعب بالقاهرة الجديدة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.



