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السيسي: النقد مسموح به للجميع.. لكن يجب أن يكون "نقدًا بناء وليس تحريضًا"

السبت 24/أبريل/2021 - 11:26 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أكد الرئيس السيسي أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصر، نافيًا حبس أي شخص بسبب آرائه السياسية.

وقال الرئيس، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار، إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون "نقدًا بناء وليس تحريضًا".

وفيما يتعلق بمزاعم عدد من المنظمات بوجود عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر، قال الرئيس السيسي: "نحن لا نحبس أحدًا بسبب آرائه السياسية. لكن لا تنسوا أننا مع الإخوان نتعامل مع جماعة تعمل منذ 90 عامًا لتصل إلى السلطة في مصر، وعندما فعلوا ذلك، وقف الشعب ضدهم بعد عام، الإخوان المسلمون لم يكونوا متعاطين مع المشكلات الضخمة في البلاد".

وتابع الرئيس: "أردت أن أمنع المصريين من السقوط في هذا حتى لا تسقط مصر مثل الدول الأخرى، نريد أن نصبح دولة دستورية، فكل ما في الأمر أننا دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة ونواجه واقعًا قاسيًّا".


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