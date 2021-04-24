شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"





شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".تبدأ أحداث الحلقة الثانية عشر بـ مشهد دفن حبيبة حيث يقوم سرية بمواساة صديقة سفينة لوفاة حبيبة ويعده أن يأخذ حقها من العتال.وفي حزن شديد ذهب سرية لمقابلة والدته في الحبس، والتي طمأنته بأنها بخير ولا تريد إلا سعادته وسعادة شقيقه، وأحضر لها العلاج.يحاول عنتر الإيقاع بين سرية وسفينة بأي طريقة، ويستغل في ذلك بسنت جارتهم في الحارة، حيث تجلس جانب سفينة وتكشف له أنها شاهدت فاتن وسفينة مع بعض في وضع غير لائق.تم سجن عطيه وفي السجن تم تأجير نساء للتعدي بالضرب عليها من جانب عنتر، ولكن احداث الحلقة ستكشف ما سيحدث بينهم.وفاة سيف العتال ابن زاهي العتال الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، ولكن لا تزال قضايا الاغتصاب تلاحقه حتى بعد الوفاة.في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.