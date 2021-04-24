Advertisements

شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"

السبت 24/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

تبدأ أحداث الحلقة الثانية عشر بـ مشهد دفن حبيبة حيث يقوم سرية بمواساة صديقة سفينة لوفاة حبيبة ويعده أن يأخذ حقها من العتال.

وفي حزن شديد ذهب سرية لمقابلة والدته في الحبس، والتي طمأنته بأنها بخير ولا تريد إلا سعادته وسعادة شقيقه، وأحضر لها العلاج.

يحاول عنتر الإيقاع بين سرية وسفينة بأي طريقة، ويستغل في ذلك بسنت جارتهم في الحارة، حيث تجلس جانب سفينة وتكشف له أنها شاهدت فاتن وسفينة مع بعض في وضع غير لائق.

تم سجن عطيه وفي السجن تم تأجير نساء للتعدي بالضرب عليها من جانب عنتر، ولكن احداث الحلقة ستكشف ما سيحدث بينهم.

وفاة سيف العتال ابن زاهي العتال الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، ولكن لا تزال قضايا الاغتصاب تلاحقه حتى بعد الوفاة.

في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.


مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسر عبدالرحمن ملوك الجدعنة ملوك الجدعنه مصطفى شعبان ملوك الجدعنه ملوك الجدعنة يوسف شعبان ملوك الجدعنة موعد ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة كامل ملوك الجدعنة حلقة 1 ملوك الجدعنة الحلقة العاشرة ملوك الجدعنة الحلقة 11 ملوك الجدعنة اعلان ملوك الجدعنة 12 مصطفى شعبان عمرو سعد الحلقة العاشرة ملوك الجدعنة الحلقة الحادى عشر ملوك الجدعنة الحلقة الثامنة ملوك الجدعنة الحلقة الثامنة الحلقة التاسعة ملوك الجدعنة الحلقة التاسعة

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 7 ساعات

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ 39 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول قرار في الأهلي بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عركة بين "سفينة وسرية" و رجالة "العتال" ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

اشتباك بين رجالة الشرطة ورجال عمرو عبدالجليل في "ملوك الجدعنة"

الحلقة الثالثة.. ملخص أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

هروب عمرو عبدالجليل من شقه مصطفى شعبان وعمرو سعد

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "ملوك الجدعنة"

حكايات سفينة وسرية مبتخلصش.. ننشر احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ملوك الجدعنة (اصابة عم حكم وهروب زاهي العتال) | ملوك الجدعنة الحلقة 4

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

12:00 ص

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

11:55 م

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر