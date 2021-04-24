حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

رد علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، على الأبناء التي ترددت بشأن حصول مسؤولي الأهلي على توقيع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الدراويش.





تصريحات علي أبو جريشة بشأن توقيع باهر المحمدي للأهلي





وكان سيد عبد الرازق بازوكا، نجم الإسماعيلي السابق، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اتفاق مسؤولي الأهلي مع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأصفر، للرحيل إلي القلعة الحمراء في الموسم الجديد.





من جانبه قال أبو جريشة في تصريحات إذاعية: " باهر المحمدي لم يوقع للأهلي وما يتردد شائعات من شأنها أن تهز استقر الإسماعيلي الذي يمر بظروف صعبة للغاية، ولا يصح الحديث في الوقت الراهن عن انتقال لاعب مهم للأهلي".





وتابع أبو جريشة: "باهر المحمدي اقترب من العودة للمشاركة مع الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة، ولا نفكر في انتقالات اللاعبين في الوقت الحالي".





وأتم نجم الإسماعيلي تصريحاته موضحا: "عانينا من الإصابات الكثيرة ولكن اللاعبين في مرحلة التعافي والعودة، وفترة التوقف أفادت الإسماعيلي".



