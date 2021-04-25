4 عقبات تمنع نيمار من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه توجد 4 عقبات تمنع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرم ان الفرنسي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو باليابان في الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أن أندريه جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل الأولمبي كان قد أعلن عن رغبته في الاستعانة بخدمات نيمار ضمن اللاعبين فوق السن.





ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى وجود عقبات تحول دون مشاركة نيمار مع منتخب بلاده في المحفل الأولمبي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن العقبة الأولى هي أن منافسات كرة القدم في الدورة الأولمبية غير مدرجة بالأجندة الدولية للفيفا لذلك يشترط أولًا موافقة باريس سان جيرمان الذي يدفع للنجم البرازيلي راتبه.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يسمح لنيمار البالغ من العمر 29 عامًا بالمشاركة في أولمبياد طوكيو لأنها ستؤثر على راحة النجم البرازيلي قبل موعد انضمامه لمعسكر تحضير الفريق الباريسي للموسم الجديد من الدوري الفرنسي الذي سينطلق في 6 أغسطس.





ونوهت الصحيفة الفرنسية أن نيمار يستعد أيضًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 10 يوليو.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار نفسه الفائز بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لم يبد رغبة من الأساس في المشاركة في العرس الأولمبي هذا العام، حيث يقع المنتخب البرازيلي في مجموعة تضم ألمانيا وكوت ديفوار والسعودية.



