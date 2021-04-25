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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 أبريل، وذلك لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل قناة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب ستاد السلام.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل

خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الشافي

خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم:-  أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - زيزو

مهاجم صريح:- سيف الدين الجزيري.


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كارتيرون تايم سبورت الزمالك البنك الأهلي

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