"الأطباء" ترد على وزيرة الصحة: عدد شهداؤنا 500 عضوًا وليس 115

قال أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، تعليقا على عزوف الأطباء عن تلقي لقاح فيروس كورونا: "كان هناك بعض الأطباء لا ترحب باللقاح مثل غيرهم من الأطباء على مستوى العالم".





وقال "عبدالحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "ناشدنا أكثر من مرة ونشرنا أكثر من مرة بضرورة تلقي اللقاح سواء الصيني أو أسترازينيكا".





وأضاف: "مهتمين بموضوع اللقاح ونشرنا كل ما نسب في هذا المجال، والعزوف كان بسبب سرعة إقرار اللقاحات، ولم تأخذ الوقت الكافي وتم اعتمادها بتصريح طارئ، ولكن بعد إجازة منظمة الصحة العالمية وكل السلطات تناشد كل المواطنين بتلقي اللقاح".





وأشار إلى أن هناك أتخر في وصول اللقاح لبعض المستشفيات وهناك بعض الأسماء التي سقطت من سيستم التسجيل، معترضًا على تصريحات وزيرة الصحة المتعلقة بأعداد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



