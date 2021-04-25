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"الأطباء" ترد على وزيرة الصحة: عدد شهداؤنا 500 عضوًا وليس 115

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:30 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
شيماء حسن
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قال أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، تعليقا على عزوف الأطباء عن تلقي لقاح فيروس كورونا: "كان هناك بعض الأطباء لا ترحب باللقاح مثل غيرهم من الأطباء على مستوى العالم".

وقال "عبدالحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "ناشدنا أكثر من مرة ونشرنا أكثر من مرة بضرورة تلقي اللقاح سواء الصيني أو أسترازينيكا".

وأضاف: "مهتمين بموضوع اللقاح ونشرنا كل ما نسب في هذا المجال، والعزوف كان بسبب سرعة إقرار اللقاحات، ولم تأخذ الوقت الكافي وتم اعتمادها بتصريح طارئ، ولكن بعد إجازة منظمة الصحة العالمية وكل السلطات تناشد كل المواطنين بتلقي اللقاح".

وأشار إلى أن هناك أتخر في وصول اللقاح لبعض المستشفيات وهناك بعض الأسماء التي سقطت من سيستم التسجيل، معترضًا على تصريحات وزيرة الصحة المتعلقة بأعداد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "عدد الأطباء الذين استشهدوا نتيجة ممارسة عملهم يقارب الـ500 طبيب وليس 115 فقط كما صرحت الوزيرة، وخلال هذا الشهر وصل عدد الأطباء إلى 58 شهيد، 13% منهم تخصص نساء وتوليد نتيجة ممارسة عملهم، خاصة أن هناك حالة من التراخي واستهتار المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

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