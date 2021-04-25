Advertisements

"أنا السبب".. جميلة عوض تعاقب نفسها على وفاة والدها في حرب أهلية

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

"أنا السبب" ترددت هذه العبارة على لسان "تمارا"، محملة نفسها ذنب وفاة والدها إثر الصدمة بعد ما أخبرته بخيانة "نادين" له، وبعد فورة من الأداء العاطفي في الحلقة السابقة، واصلت جميلة عوض تجسيد حالة "تمارا" بعد وفاة أهم شخص في حياتها، والشخص الوحيد الذي كان يهتم لأمرها على حد قولها.
ومن ناحية أخرى، في وسط صدمتها، بدأت "تمارا" تشكل حلفًا مع والدتها "مريم" ضد "نادين" التي حاولت تزييف حقيقة نسب طفلها إلى "عزيز"، ووقفت لها بالمرصاد وأذاعت سرها أمام الجميع، ثم طردتها من المنزل، وعندما عادت "نادين" مرة أخرى لتطرد مريم من المنزل، وقفت تمارا في صف والدتها، وغادرت منزل كدعم لمريم ضد نادين. فهل ستشكل "تمارا" تحالف قوي مع "مريم" للإنتقام من "نادين" و"يوسف" المتسببين في وفاة والدها؟ وهل ستساعدها "مريم" للإنتقام لنفسها هي الأخرى من يوسف؟
ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.
"أنا السبب".. جميلة عوض تعاقب نفسها على وفاة والدها في حرب أهلية
"أنا السبب".. جميلة عوض تعاقب نفسها على وفاة والدها في حرب أهلية
"أنا السبب".. جميلة عوض تعاقب نفسها على وفاة والدها في حرب أهلية
"أنا السبب".. جميلة عوض تعاقب نفسها على وفاة والدها في حرب أهلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا حرب أهلية جميلة عوض

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

منذ أقل من ساعة

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 10 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ 37 دقيقة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

بيتيس يعطل قطار ريال مدريد ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار في الأهلي بعد الفوز على إنبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جميلة عوض تبدأ رحلة الإبتزاز وتعلن الحرب على الجميع

"قدام مرايتها".. جميلة عوض تحتفل بتدمير حياة صديقتها في حرب أهلية

جميلة عوض تكتشف خيانة باسل الخياط في حرب أهلية

الغيرة تسيطر على جميلة عوض في "حرب أهلية"

جميلة عوض تفجر مفاجأة جديدة في حرب أهلية

جميلة عوض تفجر مفاجأة جديدة في حرب أهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:09 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

12:00 ص

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

11:55 م

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

12:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر