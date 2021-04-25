اليوم.. البرلمان يأخذ الرأي النهائي بشأن قانون الصلح الواقي والإفلاس

يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.





وتشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، كما تشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20212022.



