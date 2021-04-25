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بعد وفاته.. ما هو مصير قضية وتعويض أشرف أبواليسر؟ محاميه يجيب

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:53 ص
محمد رمضان وأشرف أبواليسر
محمد رمضان وأشرف أبواليسر
هدى عبدالرازق
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كشف مجدي حلمي، محامي الطيار الراحل أشرف أبواليسر، عن تفاصيل وفاة موكله، مشيرا إلى أنه كان بصحة جيدة للغاية قبل أزمته مع محمد رمضان، ولكن الأزمة تسببت في تدهور حالته الصحية.

وأضاف "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن "أبواليسر" منذ أزمته مع محمد رمضان "وصحته في النازل"، وكان كل فتره يُحجز في العناية المركزة، موضحا أن كل حقوق الطيار المتوفى في قضيته مع محمد رمضان انتقلت إلى الورثة.

وأوضح المحامي، أنهم لم يستلموا مبلغ التعويض، ومستمرون في الإجراءات، مشددا على أهمية رد اعتبار الطيار، منوها بأن قرار سحب الرخصة من أبواليسر كان بمثابة سحب الروح من الجسد، مؤكدا أن الحكم الذي صدر بحق الطيار لا يمثل 1 على 1000 من الضرر الذي تعرض له، منوها بأن أسرته في حالة صدمة.

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