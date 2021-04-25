بعد وفاته.. ما هو مصير قضية وتعويض أشرف أبواليسر؟ محاميه يجيب

كشف مجدي حلمي، محامي الطيار الراحل أشرف أبواليسر، عن تفاصيل وفاة موكله، مشيرا إلى أنه كان بصحة جيدة للغاية قبل أزمته مع محمد رمضان، ولكن الأزمة تسببت في تدهور حالته الصحية.





وأضاف "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن "أبواليسر" منذ أزمته مع محمد رمضان "وصحته في النازل"، وكان كل فتره يُحجز في العناية المركزة، موضحا أن كل حقوق الطيار المتوفى في قضيته مع محمد رمضان انتقلت إلى الورثة.



