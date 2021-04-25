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أحمد موسى: بن زايد أدى تحية عسكرية للرئيس السيسي أثناء مغادرته (فيديو)
الأحد 25/أبريل/2021 - 06:16 ص
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قائلًا: "العلاقات المصرية- الإماراتية قوية، والبلدين حاجة واحدة".
وقال، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن ترحاب ولي عهد ابو ظبي بـ الرئيس السيسي يدل على قوة العلاقات، معلقا: "محدش يقدر ينفذ ما بين العلاقات المصرية- الإماراتية رغم محاولتهم المتكررة".
وأضاف الإعلامي، أن الشيخ محمد بن زايد وجه التحية العسكرية للرئيس السيسي أثناء مغادرته ، وهذا يؤكد متانة وتميز العلاقة بين البلدين.
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