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شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الثانية عشر

السبت 24/أبريل/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأحداث.

ويرصد "الفجر الفني" ملخص الحلقة ال12:

اتمام عملية الإسماعيلية.

نجحت عملت يوسف الرفاعي في الإسماعيلية وأصيب الفنان هشام ماجد أثناء ذلك.

اقناع يوسف للعود ل"عاليا"

حاول صديق والد يوسف الرفاعي اقناعه بالعودة ل"عاليا" وذلك عقب ذهابه إلى منزلها ولكن لم يقدر على لقائها.

الاعتراف بخيانة محمد عويس

اعترف أبو يوسف على محمد عويس والذي أدلى بمعلومات عن العقيد محمد مبروك وساعد على اغتياله من قبل عناصر الإخوان.

القبض على محمد عويس

قبض ضباط الأمن الوطني على محمد عويس من داخل مكتبه وضربه زكريا يونس مما جعل اللواء رفعت يرفض تحقيقه معه.

محاولة اغتيال زكريا يونس.

حاول عناصر الإخوان اغتيال زكريا يونس حيث انتظروه أمام منزله وطلب منه اللواء رفعت من النزول ولكنه قرر النزول.


 

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