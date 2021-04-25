التفاصيل الكاملة لأزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان (فيديو)

















يرصد موقع "الفجر الفني" القصة الكاملة لأزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مع الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الأول أمس الأحد إثر تدهور حالته الصحيةوفاة أشرف أبو اليسر.توفى صباح أمس الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر إثر تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات.تعويض الطائر الموقوف 6 ملايين جنيه.حصل الطيار أشرف أبو اليسر على حكم بتعويض قدره 6 ملايين جنيه بسبب الأضرار التي تعرض لها عقب صورته مع محمد رمضان.أول تعلق من رمضان على التعويض.علق محمد رمضان على تعويض الطيار أشرف أبو اليسر ب6 ملايين جنيه من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يضع الدولارات في حمام السباحة.بداية أزمة الطيار.بدأت أزمة الطيار أشرف أبو اليسر مع الفنان محمد رمضان عقب مشاركته صورة جمعته به من الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إجرائات عقابية ضد الطيار.ظهور تضامن محمد رمضان مع الطيار.ظهر محمد رمضان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهو متضامنا مع أزمة الطيار التي تسبب بها ولكن لا يجدي ذلك بنفع.لجوء الطيار أشرف أبو اليسر إلى القضاء.لجأ الطيار أشرف أبو اليسر إلى القضاء عقب يأسه من الوصول إلى حل مع محمد رمضان وتم الحكم على "رمضان" بالحبس لسنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.