عاجل- أول قرار في الأهلي بعد الفوز على إنبي





اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا تجاه اللاعبين بعد الفوز في مباراة اليوم على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على مضيفه إنبي بثلاثة أهدف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت والمؤجل من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





ورفض موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا الأربعاء حيث قرر المدرب استئناف التدريبات على ستاد مختار التتش في إطار الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي.





ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



