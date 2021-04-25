عمرو أديب عن "مستريحة المنوفية": "بتجيبوا الفلوس منين"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على واقعة مستريحة المنوفية المعروفة إعلاميًا بـ"أم عبده": "أنا حكيت قصص زي قصة أم عبده أكتر من 70 مرة"، مضيفا: "دايما كنا نقول المستريح دلوقتي بقت المستريحة.. عشان إحنا في مصر عندنا مساواة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن "أم عبده" استطاعت جمع نصف مليار جنيه من المواطنين، متسائلا: "أنتم بتجيبوا الفلوس منين؟"، لافتا إلى أن "أم عبده" ضُبطت في قنا أثناء مشادة مع مهندس وصديقه أخذت منهم 10 مللايين جنيه.