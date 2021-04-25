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أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:16 ص
داليا الحسين
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نشر الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم السبت، أول صورة بملابس الإعدام للضابط الخائن محمد عويس، المحكوم عليه بالإعدام بسبب إرشاده للإرهابيين عن خط سير الشهيد المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في الأمن الوطني سابقًا.
يذكر أن المقدم الخائن محمد عويس والشهيد محمد مبروك كانا صديقان منذ التحاقهما بكلية الشرطة وظلا صديقان حتى بعد التخرج. لكن كل منهما اختار طريقه المقدم محمد مبروك قدم روحه فداء للوطن والضابط محمد عويس اختار خيانة الوطن والتعاون مع الإرهابيين.
محمد عويس ضابط المرور ادلى بمعلومات عن صديقه المقدم الشهيد محمد مبروك مقابل الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه، حيث أن بعد فض اعتصام رابعة بدأت جماعة الاخوان الإرهابية في إعداد قائمة اغتيالات من قيادات وضباط الشرطة وكان على رأسهم المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، لكونه الشاهد الأول والرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى وقيادات الإخوان.
بعد اغتيال الضابط محمد مبروك فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في الواقعة حتى توصلت إلى المتهمين بارتكاب الجريمة وبمناقشتهم اعترفوا على الضابط محمد عويس بتسريب المعلومات الخاصة عن الشهيد مقابل الحصول على مبلغ مالى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه هو وآخرين بتهمة اغتيال الشهيد محمد مبروك وعاقبتهم المحكمة بإعدام محمد عويس و36 آخرين وتم نقض الحكم، وجارى إعادة نظر القضية.
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