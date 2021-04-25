أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

نشر الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم السبت، أول صورة بملابس الإعدام للضابط الخائن محمد عويس، المحكوم عليه بالإعدام بسبب إرشاده للإرهابيين عن خط سير الشهيد المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في الأمن الوطني سابقًا.





يذكر أن المقدم الخائن محمد عويس والشهيد محمد مبروك كانا صديقان منذ التحاقهما بكلية الشرطة وظلا صديقان حتى بعد التخرج. لكن كل منهما اختار طريقه المقدم محمد مبروك قدم روحه فداء للوطن والضابط محمد عويس اختار خيانة الوطن والتعاون مع الإرهابيين.





محمد عويس ضابط المرور ادلى بمعلومات عن صديقه المقدم الشهيد محمد مبروك مقابل الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه، حيث أن بعد فض اعتصام رابعة بدأت جماعة الاخوان الإرهابية في إعداد قائمة اغتيالات من قيادات وضباط الشرطة وكان على رأسهم المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، لكونه الشاهد الأول والرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى وقيادات الإخوان.



