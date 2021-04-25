أحمد موسي: هناك تصعيدا مصريا سودانيا بشأن سد النهضة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تسعى لخفض منسوب المياه لتتمكن من تعلية الجزء الأوسط في سد إثيوبيا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاء مع عدد من قادة القوات المسلحة يوم الجمعة بعد تأدية صلاة الجمعة من مسجد المشير في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى "البلد، أنه من المؤكد أن الرئيس السيسي تطرق خلال اجتماعه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة بشأن السد الإثيوبي، وتحدث عن الملف الليبي وتطوير الريف المصري ومحاربة الإرهاب، موجها رسالة طمأنة للمصريين، قائلا: "إحنا أصحاب حق".





وأشار إلى أن آبي أحمد رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، وقال إن أديس أبابا مستمرة في الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أن هناك تصعيدا مصريا سودانيا بشأن السد.



