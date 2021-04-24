انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

ترددت أنباء صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن تفكير الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم فى التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريب منتخب الأولاد خلال الفترة المقبلة.





وكان الاتحاد الجنوب إفريقي قرر رحيل المدرب موليفي نتسيكي بعد الفشل فى التأهل إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون العام القادم، لتتردد أنباء قوية عن رغبة منتخب جنوب إفريقيا فى التعاقد مع بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة.





ولكن كشف مصدر مقرب من الاتحاد الجنوب إفريقي لـ "الفجر الرياضي" أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس هو الاختيار الأول بالنسبة للاتحاد فى جنوب إفريقيا، ولكن المدرب الأقرب لتولي المهمة هو البرتغالي كارلوس كيروش الذي درب من قبل المنتخب عامي 2001/2002 ثم تولي مدرب مساعد مع مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، وكانت أخر تجاربه مع منتخب كولومبيا.





ويذكر أن كيروش درب من قبل ريال مدريد موسم 2003/2004 ودرب أيضًا منتخب البرتغال والسعودية.