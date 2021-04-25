لميس الحديدي: نحتاج لحملات توعية للمواطنين بشأن اللقاح

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة يجب أن تتدخل لمنع تزايد إصابات فيروس كورونا، مع زيادة حملات التوعية للحصول على لقاح فيروس كورونا.





وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" السبت:" كلنا حوالينا حالات كثيرة والحقيقة فقدنا عدد من الأطباء الأسبوع الماضي كان أخرهم الدكتور أحمد عبد العزيز أحد أهم أطباء القلب في مصر".





وأضافت الإعلامية: "الغريب بقى في الأمر رغم كل ما يحدث وتصاعد الإصابات والوفيات حولنا إلا أن الناس عايشة حياتها بشكل غريب جدًا العزومات في الإفطار والسحور شغالة وخيم رمضان بدأت ترجع بعد ما كانت ممنوعة والموضوع غريب وكأن الناس مش فارق معاها كورونا لا عايزين يتبعوا إجراءات احترازية ولا عاوزين يأخذوا تطعيم".





وتابعت: "إذا كان فيه ناس عاوزة تنتحر إحنا ذنبنا إيه، الغريب مش عزوف الناس بس لكن مع عزوف الأطقم الطبية أيضًا ودائمًا ما نقول أن مسؤولية التصدي لتزايد أعداد كورونا مقسمة على شقين الأول مسؤولية الدولة عبر تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية والشق الثاني هو وعي الناس".





واستطردت: "لا توجد دولة في العالم واجهت كورونا بشعب فقط بدون حكومة أو العكس لابد من تضافر الطرفين وإذا كانت الناس مش مهتمة والوعي يأسنا منه لان فيه ناس كثيرة ما بقاش فارق معاها الإصابة بالفيروس وبيقولوا الكورونا أفضل من التطعيم لأنها قدر من عند ربنا فقرروا مع نفسهم أن ما فيش داعي للتلقيح".





واستكملت حديثها: "على الأقل والشعب مش واعي كده يجب على الأجهزة التنفيذية تطبيق الإجراءات، وأنا مش عاوزة لا إغلاق جزئي ولا كامل ولا حتى تشديد للإجراءات عشان أكل عيش الناس على الأقل تطبيقها بواسطة الأجهزة التنفيذية والتي أصدرتها الدولة ممثلة في مجلس الوزراء".





وقالت: "تطبيق نسب الإشغال في المطاعم والكافيهات ومنع الشيشة إلى رجعت عادي جدًا، فالقصة هنا ليست في الغرامات سواء في الشوارع أو المواصلات لكن القصة بقت عادي جدًا ومابقوش خايفين من المحليات تيجي تقبض على الناس المخالفة".





وأضافت: "لما نيجي نتكلم على الكافيهات والمطاعم وتبعيتها للمحليات أو السياحة بنلاقي أن السياحة بتحاول ضبط إيقاع الامور لكن المحليات فحدث ولا حرج ليس فقط في القاهرة بل في كل المحافظات وللأسف هذا التهاون في تطبيق الإجراءات سيؤدي إلى عودة الضغط على المستشفيات والناس تصرخ وتقول فين الدولة، لازم من حل وسط".



