"روشتة رمضان".. في 9 خطوات كيفية يصوم الأطفال الشهر الكريم؟ (إنفوجراف)

تقدم بوابة " الفجر " في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.



تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيفية صيام الأطفال في شهر رمضان، وهي كالتالي:

1- ينبغي تدريب الطفل على الصيام بعد سن السابعة.



2- تعتبر السنة العاشرة السنة النموذجية لصيام الطفل.



3- لا يجوز ضربهم أو إجبارهم على الصيام.



4- الضرب قد يدفع الطفل إلى تناول المفطرات سرا وتكبر معه هذه الخيانة.



5- يراعى التدرج في صيام الطفل عاما بعد عام.



6- على الأم أن تراقب طفلها أثناء صيامه، فإذا شعرت بمرضه أو إرهاقه وجب عليها أن تسارع بإفطاره.



7- هناك عدد من الأمراض التي تمنع الطفل من الصيام مثل مرض السكر وفقر الدم وأمراض الكلى وغيرها.



8- ينصح الآباء والأمهات بأن يحتوي طعام الطفل على كافة العناصر الغذائية.



9- يجب أن تعطي طفلك وجبة السحور.

