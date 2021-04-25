عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد





وشهد اللقاء تألق لاعبي الأهلي في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة ١١-١٥ ، وفي الشوط الثاني تمكن الزمالك من تقليل الفارق لهدف واحد.





وطلب الجهاز الفني للأهلي وقت مستقطع، لإعطاء بعض التعليمات الفنية ليعود الأهلي من جديد وتمكن من زيادة الفارق لثالث أهداف.





كما شهد اللقاء تألق كبير من حارسي الزمالك والأهلي، وتمكن الثنائي من التصدي لأكثر من كرة كانت من الممكن تغيير نتيجة المباراة.

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26 / 23 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في نهائي كأس مصر لليد.