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ياسر جلال ينتهي من تصوير "ضل راجل"

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهي النجم ياسر جلال، من تصوير مسلسل "ضل راجل" ويتابع حاليًا عرض المسلسل وردود الأفعال حول الحلقات.

وتصدر جلال، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، مؤخرًا بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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