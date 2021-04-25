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اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 25-4-2021

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:05 ص
اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوعية  اليوم الأحد 25-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام. 

 

وجاءت اسعار الذهب في مصر اليوم الأ؛د 25-4-2021 كالأتي : 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .




سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.




سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.

 

زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه.


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