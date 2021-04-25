اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 25-4-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 25-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.

وجاءت اسعار الذهب في مصر اليوم الأ؛د 25-4-2021 كالأتي :

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .









سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.









سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.

زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه.