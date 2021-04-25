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اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 25-4-2021
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:05 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 25-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.
وجاءت اسعار الذهب في مصر اليوم الأ؛د 25-4-2021 كالأتي :
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل .891 جنيه .
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780
جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668
جنيه.
زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه.
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