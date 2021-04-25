إصابة 3 في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، في حادث سير، وقع مساء السبت، إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الفرعي الرابط قريتي "منشأة الحاج - البهسمون" بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.





طريق فرعي بإهناسيا

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا يفيد بوقوع انقلاب دراجة بخارية بالطريق الفرعي الرابط قريتي "منشأة الحاج ـ البهسمون" بمركز إهناسيا غربي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.





أسماء المصابين

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: اشرف عبدالله محمود 35 سنة، مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ومحمد وزير عيد 32 سنة مصابًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالله الشرقاوى 20 سنة، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج.



