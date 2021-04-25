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لجنة الفيروسات: المتعافون من كورونا يمكنهم الحصول على اللقاح
الأحد 25/أبريل/2021 - 03:11 ص
هدى عبدالرازق
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طالبت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، المصريين بالحصول على لقاح كورونا للوقاية من التعرض لمضاعفات الإصابة خاصة الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة.
وأشارت "انور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن من حصل على جرعة من لقاح كورونا يجب أن يحصل على جرعة ثانية من نفس اللقاح، منوهة بأن من أصيب بكورونا وتعافى يمكنه الحصول على اللقاح بعد شهر من التعافي.
وأضافت أن من يصاب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب بكورونا مرة ثانية، منوهة بأن من يحصل على اللقاح وتعرض للإصابة تكون الأعراض بسيطة.
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