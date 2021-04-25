لجنة الفيروسات: المتعافون من كورونا يمكنهم الحصول على اللقاح

طالبت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، المصريين بالحصول على لقاح كورونا للوقاية من التعرض لمضاعفات الإصابة خاصة الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة.





وأشارت "انور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن من حصل على جرعة من لقاح كورونا يجب أن يحصل على جرعة ثانية من نفس اللقاح، منوهة بأن من أصيب بكورونا وتعافى يمكنه الحصول على اللقاح بعد شهر من التعافي.



