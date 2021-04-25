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"عبدالحي": 20% من الأطباء حصلوا على لقاح كورونا (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:31 ص
أسامة عبدالحي
أسامة عبدالحي
شيماء حسن
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قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عامة نقابة الأطباء، على عزوف الأطباء والأطقم الطبية باختلافها على الحصول على لقاحات فيروس كورونا، إن نسب من تلقوا اللقاح والتي أعلنت عليها وزيرة الصحة حقيقية ولم تختلف كثيرًا عن الأرقام المعلنة من قبل النقابة والتي ذكر فيها أن نحو 20% من الأطباء حصلوا على اللقاح.

وأضاف "عبدالحي" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "موقف النقابة واضح وهو دعوة وحث الأطقم الطبية للحصول على اللقاحات ونحن مهتمين جدًا بالأمر، مشكلة العزوف موجودة في العالم كله وكانت تتعلق بأمرين أولها درجة الأمان، وثانيًا سرعة إقراراها كاستخدام طوارئ حيث لم تأخذ وقتًا كافيًا وهذه وجهة نظر كثير من الأطباء في العالم كله رغم أن منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات الصحية تناشد المواطنين والمجتمع والشعوب للحصول على اللقاح".

وتابع: "اقترحنا أيضا أن نقوم بالتسجيل للأطباء وكبار السن نظرًا لغياب ثقافة الأونلاين لكن سبب تأخر تطعيم الأطقم الطبية يعود بالأساس لتأخر وصول اللقاحات للمستشفيات وهو تأخر شديد وقدمنا كافة الحلول للتعاون مع الوزارة سواء بما طرحناه أو ما تأثرت به فإذا طلبت منا تعاون بشكل ما لن نتأخر في تقديم الدعم".

واستطرد: "بعض الأطباء وأنا أعرفهم شخصيًا كانت تصل لهم رسائل موعد الحصول على التطعيم في أوقات يكونوا فيها وقتها خارج القاهرة".

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